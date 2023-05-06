TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında pazar günü deplasmanda Kuşadasıspor ile karşılaşacak olan Turgutlusporlu futbolcular ve teknik ekip, başkana ait Kafe Restaurant’ta moral depoladı.

Düzenlenen kahvaltıya Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal, As Başkan Emrullah Artık, Genel Sekreter Fatih Hızal, Muhasip Üye Yusuf Aykut, Basın Sözcüsü Zaim Hasan Göncü, Futbol Şube Sorumlusu Hüseyin Yasak, Altyapı Sorumlusu Saim Gürer, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli katıldı.

Kahvaltıda kısa bir konuşma yapan Kulüp Başkanı Gökhan Akın, "Yarın deplasmanda oynayacağınız Kuşadasıspor maçında sizlere başarılar diliyorum. Camiamızı mutlu edecek bir sonuçla sahadan ayrılacağınıza cani gönülden inanıyorum" dedi.

"Kazanmak için savaşacağız"

Teknik Direktör Doğan Engin de maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Kahvaltı dolayısıyla Başkan Gökhan Akın ve yönetim kuruluna teşekkür eden Engin, "Önümüzde Kuşadasıspor maçı var. İyi durumdayız. İyi hazırlandık. Bu karşılaşmada da kazanarak ligdeki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Kaliteli oyun ve iyi mücadele edip, kazanmak için savaşacağız" diye konuştu.