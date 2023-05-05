Geçtiğimiz Çarşamba günü yapılan Turgutluspor olağanüstü genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Gökhan Akın’ın yönetim kurulu dağılımı gerçekleştirildi.

TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor’da yeni yönetim görev dağılımını yaptı. İlk toplantısını teknik ekip ve futbolcularla gerçekleştiren yeni yönetim, dün akşam Gökhan Akın başkanlığında yaptığı yönetim kurulu toplantısının ardından görev dağılımını yaptı.

Kırmızı siyahlı yönetimde Başkanlığı Gökhan Akın seçilmişti. Toplantının ardından yapılan açıklamada Turgutluspor Yönetim Kurulu görev dağılımının şöyle oluştuğu bildirildi:

"Başkan Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal, Asbaşkan Emrullah Artık, Genel Sekreter Fatih Hızal, Muhasip Yusuf Aykut, Basın Sözcüsü Z. Hasan Göncü, Futbol Şube Sorumlusu Hüseyin Yasak, Tesis Sorumlusu Haluk Şevket Baba ve Altyapı Sorumlusu Saim Gürer."