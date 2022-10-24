TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele veren Manisa temsilcisi Turgutluspor ligin üçüncü haftasında takımın başına getirilen Doğan Engin ile çıktığı 4 maçtan 3’ünü kazanıp 1’inde ise berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Engin, iyi bir çıkış yakaladıklarını ve bunun devam etmesi için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele veren Manisa temsilcisi Turgutluspor ligin üçüncü haftasında takımın başına getirilen Doğan Engin ile çıktığı 4 maçtan 3’ünü kazanıp 1’inde ise berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Engin, iyi bir çıkış yakaladıklarını ve bunun devam etmesi için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Kırmızı siyahlılar topladığı 13 puanla play of potasının hemen ardında yer alırken, pazar günü Kahramanmaraspor deplasmanından üç puanla dönen Turgutluspor’da keyifler yerinde. Oynadığı son 4 maçtan 10 puan çıkaran kırmızı siyahlılarda teknik direktör Doğan Engin, Kahramanmaraş’ta zor ve futbol oynamaya elverişsiz bir zeminden 3 puan çıkardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Turgutluspor teknik direktörü Doğan Engin, maçın ardından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraşspor ile zor bir zeminde önemli bir maç oynadıklarını belirterek şunları söyledi: "İlk olarak 90 dakika boyunca futbol oynamaya elverişsiz bir sahada ve zeminde aslan gibi mücadele eden oyuncularımı cani gönülden tebrik ediyorum. Ligde bir çıkış yakaladık ve bu çıkışı sürdürmek için Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor maçına 3 puan parolası ile çıktık. Maçın başlama düdüğünden itibaren kazanmak için yapılması gerekeni yaptık. 3 puanı almak için nasıl oynanması gerekiyorsa, zor bir zeminde öyle oynadık. Zor ve futbol oynamaya elverişsiz bir zeminde sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Maçı 1-0 kazandık, daha da farklı bir skorla kazanabilirdik. Bir kez daha sahada aslanlar gibi mücadele eden oyuncularımı kutluyorum.”

Turgutluspor 30 Ekim pazar günü saha ve seyircisi önünde grubun iddialı ekiplerinden Armoni Alanya Kestelspor’u konuk edecek.