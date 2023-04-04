TFF 3. Lig 2. Grup’ta hafta sonu evinde oynayacağı Bulvarspor maçı hazırlıklarını sürdüren Turgutluspor’da iki oyuncu kadro dışı bırakıldı.

Kırmızı siyahlılarda orta saha oyuncuları Serhat Kot ve Berkay Sezer’in disiplinsiz davranışları nedeniyle, yönetim kurulu ve teknik heyetin ortak kararı sonucu süresiz kadro dışı bırakılmalarına karar verildiği öğrenildi.

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Bülent Daşkan, “Yönetim Kurulumuz, Sportif Direktörümüz ve teknik heyetimiz ile yaptığımız toplantı sonrası disiplinsiz davranışları nedeniyle Serhat Kot ve Berkay Sezer’in süresiz kadro dışı bırakılmalarına karar verdik. Bundan sonraki süreçte de aynı tavırları sergileyen her oyuncuya karşı aynı tavrı göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Burası Turgutluspor.” dedi.