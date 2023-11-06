Manisa’nın profesyonel liglerdeki 4 temsilcisi haftayı 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle kapattı.

Manisa’nın Trendyol 1. Lig’deki temsilcisi Manisa FK deplasmanda Bodrumspor’a 2-0 kaybederken, TFF 2. Lig’deki temsilcisi Somaspor da kendi evinde Sarıyer’e 2-1 kaybetti. 3. Ligdeki temsilcilerden Akhisarspor kendi evinde Osmaniyespor ile 1-1 berabere kalırken Turgutluspor ise Osmaniyespor’u 1-0 yendi.

Trendyol 1. Lig temsilcilerinden Manisa FK deplasmanda Bodrumspor’a 2-0 kaybederek ligdeki kötü gidişatını devam ettirdi. Manisa FK ligdeki galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Manisa FK ligde son 7 maçında 4 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Manisa FK ilk 11 haftanın sonunda 3 galibiyet 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 14 puan ve averajla ligde 9. sırada bulunuyor.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Somaspor ise uzun süre 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada kendi evinde Sarıyer’e 2-1 kaybetti. Somaspor ligdeki ikinci mağlubiyetini alırken 11 hafta sonunda 19 puanla 6. Sırada yer alıyor.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta Akhisarspor kendi evinde Osmaniyespor ile 1-1 berabere kalırken TFF 3. Lig 2. Grup temsilcilerinden Turgutluspor Hacettepe 1945’i 1-0 yenerek maç fazlasıyla yeniden zirvenin ortağı oldu.