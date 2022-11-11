Turgutluspor Kulüp Başkanı Bülent Daşkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Turgutluspor için birlik ve beraberlik kahvaltısı düzenledi.

Turgutluspor Kulüp Başkanı Bülent Daşkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Turgutluspor için birlik ve beraberlik kahvaltısı düzenledi.

Manisa’nın TFF 3. Lig 2. Gruptaki temsilcisi Turgutluspor cumartesi günü evinde oynayacağı Eynesil Belediyespor maçı öncesi ilçede bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Davetlilerle yakından ilgilenen Kulüp Başkanı Bülent Daşkan ve yöneticiler, kahvaltıya katılan herkese Turgutluspor atkısı hediye etti.

Kahvaltıda kısa bir konuşma yapan Kulüp Başkanı Bülent Daşkan; “Göreve geldiğimiz günden buyana bizleri yalnız bırakmadığınız için şahsım, Yönetim Kurulum ve camiamız adına hepinize teşekkür ederim. Turgutluspor Şehrimizin en önemli ortak değeri ve markasıdır. Bu markayı, layık olduğu yere taşımak ve üst liglere çıkartmak en büyük hayalimiz. Futbol da başarılı olmanın yolu birlikte el ele gönül gönüle çalışmaktan geçmektedir. Siz değerli katılımcıların desteği ile inanıyorum ki bu birliktelik Turgutluspor’u hedefine ulaştıracaktır. Bu birlikteliği Turgutluspor için, şehrimizin gençleri için, çocuklarımızın geleceği için sağlamalıyız. Sadece A Takım seviyesinde değil, altyapımızda forma giyen ve gelecekte giyecek olan yüzlerce çocuğumuzun geleceği için bunu başarmak zorundayız. Bizler bunun için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu süreçte sizleri yanımız da görmek istiyoruz. Bu bizlere güç verecektir. Kendi Sahamız da yarın oynayacağımız maçta stadımızın tam kapasite dolması ve takımımızı yalnız bırakmayarak coşkulu bir seyirci kitlesi oluşturmak için sizleri ve sizlerin desteklerini bekliyoruz. Siyah-Kırmızı renkler hepimizin ortak değeridir. Davetimize katıldığınız için ve destekleriniz için hepinize teşekkür ederim" dedi.