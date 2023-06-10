TFF 3. Lig takımlarından Turgutluspor’un antrenman yaptığı spor tesisleri sezon bitiminin ardından bakıma alındı.

2022-2023 sezonunun sona ermesiyle birlikte Turgutluspor’un kullandığı Turgutlu Belediyesi Spor Tesisleri bakıma alındı. Tadilat dolayısıyla hummalı bir çalışma yürütülen tesislerde teknik heyet ve futbolcuların konakladığı odaların yanı sıra çim sahalar da ara ekim yapıldı. Bakım hakkında kısa bir açıklama yapan Sportif Direktör Sadullah Erarslan, “Yeni sezon öncesi gerek teknik heyet ve futbolcularımızın konakladığı odalar gerekse takımımızın antrenman yaptığı sahalar Turgutlu Belediyesinin destekleriyle bakıma alındı. A’dan Z’ye yapılması gereken ne varsa yapılıyor. Teknik heyetimiz ve futbolcularımıza daha konforlu bir yaşam ve çalışma alanı oluşturmak için çalışıyoruz. Her şey Turgutluspor için" dedi.