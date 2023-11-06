TFF 3. Lig temsilcilerinden Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, Hacettepe 1945 maçını değerlendirerek, "Kazanılan 3 puan çok önemli." dedi.

Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, Hacettepe 1945 maçını değerlendirdi. Çelik yaptığı değerlendirmede, “Kazanılan 3 puan çok önemli. Son 2 maçtır hak etmediğimiz, oyun olarak üstün fakat sonuca yansıtamadığımız, kırmızı kartlar görüp oyun düzenimizin bozulduğu 2 maç kaybetmiştik. Hacettepe maçı bizim için tekrar geri dönüş maçı haline geldi. Hafta boyunca çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Maçın ilk yarısında çok farklı bir skor yapabilirdik. 1-0 içeri girdik. 2. yarı da bu skoru koruyarak maçı kazanmasını bildik. Takımımız yeni kurulmuş ve yüzde 85 oranında birbirleri ile ilk kez oynayan oyunculardan kurulu bir takım. Buna rağmen sezon başından bu yana çok iyi bir grup haline geldik. Hem futbol olarak, hem de takım olma duygusunu çabuk yakaladık. Beklentileri biliyoruz. Fakat bizi başarıya götürecek olan şey, olumsuz durumlarda göstereceğimiz net duruş olacaktır. Bugün bütün özverisiyle sahada son dakikaya kadar mücadele eden futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Hafta boyunca desteğini hissettiğimiz yönetim kurulu ve şanlı Turgutluspor taraftarlarına bu galibiyet armağan olsun.” dedi.