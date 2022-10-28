2022-2023 sezonunda evinde oynadığı 3 maçı da kazanan Turgutluspor, pazar günü karşılaşacağı Alanya Kestel maçından galibiyet alarak seriyi sürdürmek istiyor.

2022-2023 sezonunda evinde oynadığı 3 maçı da kazanan Turgutluspor, pazar günü karşılaşacağı Alanya Kestel maçından galibiyet alarak seriyi sürdürmek istiyor.

TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor pazar günü evinde oynayacağı Alanya Kestel maçı hazırlıklarını Turgutluspor Irlamaz Tesisleri’nde sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar oynadığı son dört maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ile 10 puan toplayarak, toplamda 13 puanla bir anda grupta iddialı duruma geldi. Grupta 18 puan ve maç fazlasıyla ikinci sırada bulunan Alanya Kestelspor’un ise lider Karaman FK gibi henüz mağlubiyeti bulunmuyor.

Saha ve seyircisi önünde Alanya Kestelspor’u mağlup etmek isteyen Turgutluspor, teknik direktör Doğan Engin yönetiminde yaptığı çalışma ile devam etti.