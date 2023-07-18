TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Turgutluspor, Elazığspor’un başarılı orta saha oyuncusu Salih Polatdemir’i kadrosuna kattı.

Turgutluspor, Elazığspor’dan ayrılan orta saha oyuncusu Salih Polatdemir ile sözleşme imzaladı. Kulüp binasında yapılan imza töreninde Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Salih Polatdemir, “Turgutluspor’dan teklif geldiği anda düşünmeden kabul ettim. Burada olduğum ve bu kulübün bir parçası olduğum için mutluyum. Takımıma en yüksek katkıyı vermek istiyorum. Bunun için çok çalışıp bana olan güveni boşa çıkarmamak için savaşacağım. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Salih Polatdemir’in geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergilediğini hatırlatan Kulüp Başkanı Gökhan Akın ise “Salih Polatdemir, genç ve gelecek vadeden bir oyuncu. Geçen sezon Elazığspor’da başarılı bir sezon geçirdi. Aynı başarıyı Turgutlusporumuz formasıyla da sürdüreceğine inanıyorum. Kendisine Turgutluspor formasıyla güzel bir sezon diliyorum. Salih Polatdemir kardeşime hoş geldin diyor, anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Turgutluspor’un yeni transferi Salih Polatdemir, 11 Eylül 1998 yılında Adıyaman’da dünyaya geldi. Futbola 1907 Ataköy Çobançeşmespor altyapısında başlayan başarılı orta saha, daha sonra Beşiktaş altyapısına transfer oldu. Buradan da Altınova’ya transfer olan Salih Polatdemir, daha sonra Elazığspor’a transfer oldu. Elazığspor’da 2019 yılında profesyonel sözleşme imzalayan Salih Polatdemir son 4 sezon burada forma giydi. 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Türkiye Kupası maçlarında toplam 82 maçta forma giyen Salih Polatdemir bu maçlarda 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.