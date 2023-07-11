TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor’un 2023-2024 sezonu öncesinde gerçekleştirdiği profesyonel futbolcu seçmeleri sona erdi.

Turgutluspor seçmeleri yaklaşık 50 gencin katılımlarıyla gerçekleştirildi. 7 Eylül Stadı’nda yapılan seçmeleri Belediye Başkanı Çetin Akın, Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal, Teknik Direktör Ramazan Çetin, Sportif Direktör Sadullah Erarslan ve yönetim kurulu üyeleri iztakip etti.

Seçmelere katılan sporcular tüm hünerlerini sergiledi. Seçmelerde beğenilen oyuncular, yeni sezon öncesi Turgutluspor’un yapacağı kampa çağrılacak ve takımla birlikte antrenmanlara katılacak.

Seçmelere katılan sporculara teşekkür eden Sportif Direktör Sadullah Erarslan, “2023-2024 sezonu öncesinde gerçekleştirilen ve 2 gün süren profesyonel futbolcu seçmelerimiz sona erdi. Yaklaşık 50 oyuncu seçmelerimize katıldı. Teknik direktörümüz Ramazan Çetin, Altyapı Sorumlumuz Eray Gülay ve altyapı hocalarımızın gözetiminde yapılan seçmelerde gelecek vadeden oyuncularımızın isimleri alındı. Kısa sürede yeterli görülen oyuncularla irtibata geçip, kampımıza davet edeceğiz ve son kararı hocalarımız verecek. Seçmelerimize katılan tüm sporculara şahsım ve kulübüm adına teşekkür ederim” dedi.