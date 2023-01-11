TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor, pazar günü evinde konuk edeceği grup lideri Karaman FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor, pazar günü evinde konuk edeceği grup lideri Karaman FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

İlk yarının son 5 maçında aldığı kötü skorlarla adeta kabusu yaşayan Turgutluspor, devrenin sona ermesiyle Burak Osman Gençal, Özgür Özdemir ve İlhan Aslanoğlu ile yollarını ayırdı. Transfer çalışmalarını başlatan kırmızı-siyahlılar, ilk olarak Abdulah Jama Telli’yi kadrosuna kattı. Manisa temsilcisinin bu futbolcu dışında 2 oyuncu ile anlaştığı ve imza aşamasında olduğu ve 2 oyuncu ile de görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Sezon başında play-off hesapları yapan Turgutluspor ilk yarının sonunda bir anda grupta 10. sıraya kadar geriledi. Turgutluspor yaşanan değişimin ardından ikinci yarıya galibiyetle başlayarak, bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Turgutluspor, pazar günü saat 14.00’te grup lideri Karaman FK’yı evinde konuk edecek.