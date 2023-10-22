Manisa’nın profesyonel liglerdeki 4 temsilcisi haftayı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle kapattı. Turgutluspor evinde ligdeki ilk yenilgisini alırken, Manisa FK ise 4 haftadır süren galibiyet hasretini Ümraniyespor’a deplasmanda yenilerek 5 haftaya çıkardı.

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında deplasmanda Ümraniyespor’la karşılaşan Manisa FK sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Ligin ilk 4 haftasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sezona iyi başlayan Manisa FK son 5 haftada ise 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile düşüşe geçti.

Manisa’nın TFF 2. Lig’deki temsilcisi Somaspor ise Kırmızı Grup’ta deplasmanda karşılaştığı Menemen Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Manisa’nın 3. Lig’deki iki temsilcisinden biri olan Turgutluspor evinde Efeler 09 Spor FK’ya 2-1 kaybederek ligdeki ilk yenilgisini aldı. Turgutluspor aldığı yenilgi sonrası TFF 3. Lig 2. Grup’ta namağlup tek takım olan Efeler 09 Spor FK’nın ardından 3. sırada yer aldı.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta 7. haftada 6. maçına çıkan Akhisarspor ise evinde karşılaştığı Bayburt Özel İdarespor’u 2-0 yenerek ligdeki 2. galibiyetini aldı.