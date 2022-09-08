MANİSA (İHA) – TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala Menemen FK’nın golcü oyuncusu Noyan Öz’ü kadrosuna kattı.

MANİSA (İHA) – TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala Menemen FK’nın golcü oyuncusu Noyan Öz’ü kadrosuna kattı.

Tecrübeli futbolcu için bugün Turgutluspor Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Noyan Öz, Turgutluspor’un klasik formasını giyerek resmi sözleşemeye imza attı. Törende konuşan Noyan Öz, “Büyük ve hedefleri olan bir camiaya geldim. Buraya geldiğimde burada karşılaştığım ortamı görünce doğru bir karar verdiğimi anladım. Takım arkadaşlarımla birlikte kulübümün başarısına katkıda bulunmak istiyorum. Burada olduğum için mutluyum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tecrübeli oyuncu Noyan Öz’ü kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez ise “Noyan hem tecrübeli hem de kaliteli oyuncu. Noyan’ın gücümüze güç katacağından hiç şüphem yok. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Noyan Öz kardeşime hoş geldin diyor takımımızda kendisine başarılar diliyorum.” dedi.

Noyan Öz, kariyerinde FSV Frankfurt U17, Offenbach U19, K. Offenbach II, Elazığspor, Boluspor, Gençlerbirliği, Hacettepe, Tokatspor, Uşak Spor ve Menemen FK formaları giydi. Türkiye’de Süper Lig’de 13, 1. Lig’de 25, 2. Lig’de ise 133 maçta forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli golcü oyuncu Noyan Öz, kariyerinde 278 maça çıkarken 65 gol atıp, 10’da asist yaptı.