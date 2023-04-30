TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor evinde oynadığı maçta Kırıkkale Büyük Anadoluspor’u 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan kırmızı siyahlıların teknik patronu Doğan Engin takımının harika bir performans sergilediğini söyledi.

Turgutlu 7 Eylül Stadında Turgutluspor ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasında dün oynanan karşılaşma ev sahibi Turgutluspor’un 4-1 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmada golleri Turgutluspor adına 21. dakikada Sertan Yiğenoğlu, 50. ve 70. dakikalarda Mert Polat Keklik ve 89. dakikada Berkay Sezer’den gelirken, Kırıkkale Büyük Anadoluspor’un tek golü ise 90+2’de Adem Ercan’dan geldi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Turgutluspor Teknik Direktörü Doğan Engin takımın performansından oldukça memnun olduğunu belirtti. Engin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kırıkkale Büyük Anadolu Spor karşısında harika bir takım performans sergiledik. İlk dakikadan itibaren sahada galibiyet isteğiyle yanıp tutuşan ve mücadele eden bir takım vardı. Devreye 1-0 önde girdik. İkinci yarıya da aynı şekilde devam etmemiz gerektiğini konuştuk ve ikinci yarı daha bunu sürdürüp sahada mücadele ettik. Oyuncularımın hepsi üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirdiler. Muazzam oynadılar. Şanssız bir sürecin ardından takım olarak iyi oyunla bol gollü bir galibiyet aldık. Galibiyet bizim için önemliydi. Takımımı tebrik ediyorum ve onlarla gurur duyuyorum. Ayrıca 90 dakika boyunca takımımızı destekleyen taraftarımıza da teşekkür ediyorum ve 3 puanı onlara armağan ediyorum."