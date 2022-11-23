TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta mücadele eden Turgutluspor, evinde ağırladığı Ayvalıkgücü Belediyespor karşısında 1-0 mağlup oldu.
TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta mücadele eden Turgutluspor, evinde ağırladığı Ayvalıkgücü Belediyespor karşısında 1-0 mağlup oldu.
Stat: 7 Eylül
Hakemler: Cansu Tirkayi xx, Enes Berk Güçlü xx, Uğur Aydoğdu xxx
Turgutluspor: Mahmut xx Özgür xx Tolga Çokkoşan xx (dk. 79 Ekrem ?), Levent xx, Serhat x, Burak x (dk. 65 Berkay xx), Mustafa Köroğlu xx (dk. 64 Tolga Cevher x), Ebrar xx, İlhan x (dk. 71 Sertan x), Mustafa Emirhan Özyaşar xx (dk. 79 Zeki x), Noyan xx
Ayvalıkgücü Belediyespor: Deniz xxx Davut xx, Samet xxx, Polat xx, Recep xx, Tugay xx (dk. 81 Hami x), Hamit xx (dk. 90 Yahya x), Burak xx (dk. 87 Celal x), Yunus Emre xx, Kemal xxx (dk. 80 Gökhan xx), Ertuğrul xx
Gol: Dk. 16 Samet (Ayvalıkgücü Belediyespor)
Sarı Kartlar: Levent (Turgutluspor), Hamit, Deniz, Celal, Yahya (Ayvalıkgücü Belediyespor)
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