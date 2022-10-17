TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor’da ligin 7. haftasında 4-1 kazanılan 23 Elazığ FK maçının ardından Teknik Direktörü Doğan Engin açıklamalarda bulundu. Takımın başında 3 maçtır görev yapan Doğan Engin’li Turgutluspor topladığı 7 puanla dikkat çekti.

TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor’da ligin 7. haftasında 4-1 kazanılan 23 Elazığ FK maçının ardından Teknik Direktörü Doğan Engin açıklamalarda bulundu. Takımın başında 3 maçtır görev yapan Doğan Engin’li Turgutluspor topladığı 7 puanla dikkat çekti.

Ligin 4. haftasında Turgutluspor’un başına geçen ve oynanan 3 karşılaşmadan 7 puan çıkaran kırmızı siyahlıların teknik direktörü Doğan Engin, 23 Elazığ FK maçına da mutlaka kazanmak için sahaya çıktıklarını ve bunu başardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ligin 7. haftasının ardından oynadığı 6 maçta topladığı 10 puanla 7. sırada yer alan Turgutluspor’un teknik direktörü Doğan Engin yaptığı açıklamada, “Maçın başlama düdüğünden itibaren mücadeleyi ve oyun disiplinini hiç bırakmadık. Maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettik. 3 puanı almak için nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Hak ettiğimiz iyi bir galibiyet aldık. Sonradan oyuna giren arkadaşların gol atması beni çok mutlu etti. Benim için oyuna sonradan giren oyuncular çok önemli. Çünkü onlar her an maç kazandırabilirler. 23 Elazığ FK maçında da oyuna girdiler ve mükemmel oynayarak gollerini attılar. İyi bir galibiyet aldık. Ayrıca 90 dakika takımımıza destek veren taraftarımıza, maç sonunda yanımıza gelerek beni, ekibimi ve futbolcularımı tebrik eden Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’a, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’a, Kulüp Başkanımız Bülent Daşkan ve Yönetim Kurulu Üyelerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.