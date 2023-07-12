TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, altyapısından yetişen ve geçen sezon profesyonel olan kanat oyuncusu Berkant Kanık ile sözleşme yeniledi.

Turgutluspor tesislerinde düzenlenen imza törenine, Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Hızal katıldı. Berkant Kanık’ın yuvada kalmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Kulüp Başkanı Gökhan Akın, “Bu yıl altyapımıza her zamankinden daha çok önem vereceğiz. Bu istikamette daha önce 7 oyuncumuz ile sözleşme imzalamıştık. Şimdi de kalitesine inandığımız genç oyuncumuz Berkant Kanık ile yola devam diyoruz. Gerek Berkant gerekse diğer genç arkadaşlarımız kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Camiamıza ve Berkant’a bir kez daha hayırlı olsun, Allah utandırmasın diyorum.” dedi.

Yuvada kaldığı için mutlu olduğunu ifade eden Berkant Kanık ise, “Kulüp başkanımız Gökhan Akın’a, yönetim kurulumuza ve sportif direktörümüze yeni oluşumda bana şans verdikleri, güvendikleri ve inandıkları için çok teşekkür ediyorum. Yeni sezonda tek hedefim bu arma için canla başla çalışıp, bana olan güvene laik olmak. Yeni sezonun başlamasını heyecan ve sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.