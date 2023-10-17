TFF 3. Lig’in ilk 6 haftasında aldığı 4 galibiyet, 2 beraberlikle ligde ikinci sırada yer alan Turgutluspor’da Başkan Gökhan Akın, "Başarımızın asıl sırrı aile olmaktan geçiyor ve biz bunu başardık. Ligin 6 haftalık periyodunda sergilediğimiz performans ve aldığımız sonuçlar tesadüf değil" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Turgutluspor’un kulüp başkanı Gökhan Akın, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Futbol takımının performansından memnun olduğunu aktaran Başkan Akın, iyi yolda olduklarını ifade etti. Başkan Akın, "Genel anlamda beni memnun eden esas unsur, oyuncularımızın yaptıkları işten keyif almaları. Sezon başında çalışanından, oyuncusuna, teknik ekibine kadar aile ortamı oluşturmak için çalıştık. İnce eledik, sık dokuduk. Gerek çalışanlarımız gerekse oyuncularımız büyük bir şevkle, arzuyla işlerini yapıyorlar. Bunun sebebi de hem biz yöneticilerin işlerini yapması hem de teknik direktörümüz Ramazan Çelik. Demek ki aralarında büyük bir diyalog kurulmuş. Daha önce sportif direktörümüzün dediği gibi ’başarımızın asıl sırrı aile olmaktan geçiyor’ ve biz bunu başardık. Ligin 6 haftalık periyodunda sergilediğimiz performans ve aldığımız sonuçlar tesadüf değil. Maçlarımızı izleyen herkes keyif alıyor. Mutlaka düşüşler olacaktır, her takımda oluyor ama biz doğru yoldayız. Kulübümüzde görev alan herkes işine odaklanmış durumda. Saygı ve sevgi çerçevesinde maçlara hazırlanıp, oynadığımız maçlarda sergilediğimiz performansla gerek rakip takım yöneticilerinden gerekse taraftarlarından alkış alıyoruz. Demek ki doğru hamleler yaparak doğru kararlar vermişiz. Bundan dolayı mutluyuz” dedi.

Turgutlu halkına seslenen Başkan Akın, “Şehirle bir bütün olmak başarıyı beraberinde getirir. Bu yolculuk sadece Gökhan Akın ve yönetim kurulu ile olmaz. Bir olmamız lazım, birlik olmamız lazım. Birlik ve beraberlik çatısı altında Turgutluspor’umuza destek olmamız lazım. Onun için şehrimizin önde gelenlerine sesleniyorum. Bu takım hepimizin takımı. Takımımıza destek olalım. Her kesin takıma sahip çıkması desteklemesi bizim için önemli" dedi.

Her maç takıma destek olmak için gelen taraftara da teşekkür eden Kulüp Başkanı Gökhan Akın, “Sadece takım içinde değil taraftar olarak da bütünlüğü sağladık. Gerek iç sahadaki maçlarda gerekse deplasmandaki maçlarda takımımıza destek olan taraftarımıza teşekkür ederim. Futbol taraftarla güzel. Her geçen maç stadımızın doluluk oranı artıyor. Buda bizleri ayrı mutlu ediyor. Demek ki taraftarımızda oynadığımız oyundan, ortaya koyduğumuz mücadeleden memnun.” diye konuştu.