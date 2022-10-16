TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta mücadelesinde, 23 Elazığ FK’yı evinde konuk eden Turgutluspor rakibini her iki yarıda attığı gollerle 4-1 mağlup ederek puanını 10’a çıkardı.

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