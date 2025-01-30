Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü gerçekleştirdiği eş zamanlı çalışmalarla kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Turgutlu genelinde iyileştirme, bakım, onarım, budak, ağaçlandırma ve boyama çalışmaları çerçevesinde girilmedik mahalle ve sokak bırakmıyor.

Okullar yenileniyor

Yeni öğretim yılında öğrencilerin daha sağlıklı ve iyi şartlarda okullarda eğitim almaları amacıyla çalışan Turgutlu Belediyesi, okullardan gelen bakım ve boyama taleplerini geri çevirmiyor. Bu çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Zübeyde Hanım Kız Meslek Teknik Anadolu Lisesi, Selman Işılak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde iç cephe boyama çalışmalarına devam ediyor. Hacı Mukaddes-Ahmet Altan İlkokulunun ek binasında ise iç ve dış cephe boyama çalışmalarını tamamlandı. Ekipler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesinde üretimi yapılan dekoratif kamelyayı Turgutlu Anaokuluna konumlandırdı. Turgutlar Mahallesi Muhtarlık Binası ile Demirciler Camisinde dış cephe boyama çalışmaları yapıldı. Ekipler ayrıca Kuşlar Mahallesinde yeni çocuk oyun grubunun kurulumunu da gerçekleştirdi.

Kent genelinde ağaç budama ve çim ekimi çalışması devam ediyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından cadde, sokak, park ve yeşil alanlarda bulunan ağaçların sağlıklı büyümeleri ve güzel bir görünüme sahip olmaları için budama çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Musacalı, Musalaryeniköy, Çatalköprü Mahalleleri ile birlikte Şehit Gaffar Okkan Parkı, Bozkır Camisi ve Ankara Asfaltı orta refüjündeki ağaçların budama çalışmaları ekipler tarafından tamamlandı. Kentin farklı noktalarında yapılan budama sonucu elde edilen odunlar ekipler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılarak kış aylarında yakacak olarak kullanmalarına imkan sağlanıyor. Ekipler ayrıca, Kayrak Mahallesinde ağaç dikimi, Kemal Sunal Parkı, Hüdevendigar Parkı, İstasyon Çay Bahçesi, Gardalya ve Irmak Sokakta bulunan yeşil alanlarda çim ekimi çalışmalarını gerçekleştirdi.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz Turgutlu’muzun yeni, modern ve estetik alanlara sahip olması için çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerimiz ayrıca çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlıklı ve temiz okullarda eğitime devam etmesi için boyama ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Kentimiz için verdikleri emekten dolayı tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” dedi.