Turgutlu Belediyesi, kent genelinde modern bir şehir yapısı oluşturmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi ve Eski Manisa Yolu’nda aydınlatma direği montaj çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kenti daha modern ve güzel hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçen dönem Manisa Büyükşehir Belediyesinden Turgutlu Belediyesi sorumluluğuna geçen Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi’nde ve Eski Manisa Yolu’nda aydınlatma direği montajı çalışmalarını sürdürüyor. Yenilenen aydınlatma direkleri sayesinde caddeler, daha estetik bir görünüme kavuşuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran şu ifadeleri kullandı: "Kentimizin her noktasında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi ve Eski Manisa Yolu’nda sürdürdüğümüz montaj çalışmalarıyla birlikte bu bölgeler hem daha aydınlık hem de daha modern bir görünüme kavuşacak. Tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, kolaylıklar dilerim.”