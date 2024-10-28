Turgutlu Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezlerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı yaşandı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, minik öğrencileri Cumhuriyet’in 101. yıl heyecanında yalnız bırakmadı.

Turgutlu Belediyesinin okul öncesi eğitimi ve üç öğün beslenme programını ücretsiz vererek Türkiye’de bir ilke imza attığı Albayrak Mahallesi ve Mustafa Kemal Mahallesi Çocuk Kültür Sanat Merkezlerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Merkezlerde eğitim gören minik öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılına özel gösterilerini sundu. Hazırladıkları danslar, şarkılar ve gösteriler ile öğrencilerin mutlulukları yüzlerinden okunurken, performansları izleyenlerden büyük takdir topladı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Evren Erbaş, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri ile birlikte merkezde hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programında öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri yalnız bırakmadı.

“Türkiye’de tek olduğumuz için gerçekten gurur duyuyoruz”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Biliyorsunuz ilk kreş çalışmamızı Mustafa Kemal Mahallemizde yapmıştık ve Türkiye’de örneği olmayan bir uygulamaya imza atmıştık. Örneği olmayan uygulama dememizin sebebi şu; ’Merkezlerimizde üç öğün yemeği ve okul öncesi eğitimi ücretsiz vermemiz.’ Sonrasında da Albayrak Mahallemizde ikincisini yaptık. Bizlerin, yönetim kadromuzun ve partimizin en çok önemsediği konulardan bir tanesi bu uygulama. İlçemizde dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşadığı bölgeler buraları. Ailelerimiz çocuklarına yeterli eğitimi gösteremiyor. Çocuklarımızın arasında eğitim anlamında adaletsizlik yaşanıyordu, biz bunları giderdiğimiz için ve hala Türkiye’de tek olduğumuz için gerçekten gurur duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları çok güzel bir vatan armağan etti. Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Lazıyla gerçekten o onurlu mücadeleyi yaptılar ve vatanımızı düşman işgalinden kurtardılar. Sonrasında da kimsesizler kimsesi Cumhuriyet’i ilan ettiler. Yerel yöneticiler olarak bize bırakılan güzel vatana ve Cumhuriyetimize sahip çıkacak bekçiler yetiştirmek amacıyla siyaset yapıyoruz. Özveriyle çalışan öğretmenlerimize, Belediye personelimize ve bizlere güvenip çocuklarını emanet eden ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramı’mızın 101. yılını kutluyorum” dedi.