Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) bu hafta yürüyüş etkinliğini gerçekleştirirken aynı zamanda kültürel aktiviteye de imza attı.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak farklı yürüyüş rotalarında doğaseverleri bir araya getiren TURBELDAK, Yunusemre ilçesi sınırları içindeki Yuntdağı Bölgesindeki Türkmen Şelalesi ve Türkmen geleneklerinin yaşatıldığı Obasya Köyünde yürüyüş ve kültürel etkinliğini gerçekleştirdi. Yaz-Kış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ile Haydar Atilla’nın sevk ve idaresinde yapılan etkinlikte ilk olarak bölgenin en yüksek şelalesi olan Türkmen Şelalesi’ne yüründü. Temiz havanın ve doğal güzelliklerin tadını çıkaran ekip sonrasında Obasya Köyü’nü ziyaret etti. Kültürel etkinlikte katılımcılar, köyün otel bölümü ile Yuntdağı Yörük köylerinin geleneksel mimarisi esas alınarak inşa edilmiş toprak damlı taş evleri, yaşam temasının bir köy meydanı olarak canlandırıldığı restoran ve müze binalarını gezdi.

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, "TURBELDAK olarak bu hafta düzenlediğimiz programda hem bölgemizin en önemli doğal güzelliklerinden birisi olan Türkmen Şelalesi’ne hem de Türkmen geleneklerinin yaşatıldığı Obasya Köyüne gittik. Arkadaşlarımızla birlikte bir kez daha Türkmen Şelalesi ve çevresindeki güzelliklere hayran kaldık. Yörük köylerinin geleneksel yaşamının korunduğu Obasya Köyü’nde unutamayacağımız zamanlar geçirdik. Bu güzel etkinliğimize katılan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.