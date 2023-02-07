Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Lokantacılar Odası ile Fırıncılar Odası işbirliğiyle toplanan yardım kamyonu ve yemek dağıtım aracı deprem bölgesindeki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Lokantacılar Odası ile Fırıncılar Odası işbirliğiyle toplanan yardım kamyonu ve yemek dağıtım aracı deprem bölgesindeki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem sonrası, depremzedelere ve arama kurtarma ekiplerine sıcak yemek dağıtmak amacıyla Turgutlu Kaymakamlığı koordinesinde, Lokantacılar Odası ile Fırıncılar Odası işbirliğiyle toplanan yardım kamyonu ve yemek dağıtım aracı deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Araçları uğurlamaya, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Lokantacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akkoyun ve üyeleri ile Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.