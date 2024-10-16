Turgutlu Belediyesinin Mustafa Kemal Mahallesi ile Albayrak Mahallesi Çocuk Kültür Sanat Merkezlerinde sonbahar etkinliği düzenlendi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın göreve gelmesiyle birlikte eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına önemli projeleri bir bir hayata geçiren Turgutlu Belediyesinin geçtiğimiz yıllarda hizmete açtığı çocuk kültür sanat merkezlerinde sonbahar heyecanı yaşandı. Mustafa Kemal Mahallesi ile Albayrak Mahallesi Çocuk Kültür Sanat Merkezlerinde düzenlenen sonbahar kahvaltısı ve eğlenceli etkinlik saatinde, çocuklar ve aileler bir araya geldi. Aileler, çocuklarıyla birlikte aktivitelerde yer alarak, keyifli vakit geçirdi. Programa, Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz ve Ali Rıza Kıran, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bülent Gökmen ve Basın Yayın ile Halkla İlişkiler Sorumlusu Emrah Kanık da katıldı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Ücretsiz üç öğün beslenme programı ve okul öncesi eğitim ile Türkiye’de bir ilke imza attığımız Mustafa Kemal Mahallesi ve Albayrak Mahallesi Çocuk Kültür Sanat Merkezlerimizde düzenlenen sonbahar etkinliğine katıldık. Çocuklarımız ile ailelerimizle bir araya gelerek sosyal dayanışmamızı ve sosyal bağlarımızı arttırdık. Çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeleri görmek, bizler için en büyük mutluluk. Tüm ÇKSM’deki mesai arkadaşlarımıza ve kıymetli ailelerimize teşekkür ederiz” dedi.