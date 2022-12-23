Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ergenekon Kavşağı Ankara - İzmir karayolu üzerinde saat 16.15 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametinden İzmir yönünde gitmekte olan Hasan S. idaresindeki 45 TC 509 plakalı hafif ticari araç, Turgutlu Ankara-İzmir karayolu Ergenekon Kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa A. idaresindeki 20 B 3789 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mustafa A. idaresindeki otomobil de kırmızı ışıkta bekleyen Ali Ö. idaresindeki 45 HT 503 plakalı otomobile arkadan çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 45 TC 509 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Hasan S. ile 20 B 3789 plakalı otomobilde bulunan Demirali A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.