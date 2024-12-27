Turgutlu Belediyesi Zabıta Ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki kaldırım işgallerine karşı ortak denetim gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin huzuru ve esenliğini korumak adına çalışma ve denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda kent genelinde kaldırım işgali ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimler sırasında, kanun ve mevzuata aykırı hareket eden iş yerlerine cezai işlemler uygulandı. Ekipler, yayaların geçiş güvenliğini tehlikeye atan ve şehir estetiğine zarar veren işgallerin önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerin süreceğini belirtti.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, “Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz denetim ve kontrollerimize devam ediyoruz. Amacımız, kentimizdeki tüm alanların halkın kullanımına uygun hale getirmek. Kaldırımlar, yayaların rahatça yürüyebileceği alanlar olmalıdır. Zabıta ekiplerimiz ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, mevzuata aykırı işgalleri tespit ettik ve cezai işlemler uyguladık. Şehrimizin düzeni ve vatandaşlarımızın esenliğini sağlamak adına denetimlerin aralıksız devam edecek. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.