Turgutlu Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçede yaşanan işgal sorunlarına karşı kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte vatandaşların huzurunu, esenliğini ve kent düzenini korumak amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işgal edilen alanlarla ilgili olarak hem esnaf hem de vatandaşlara ceza ve uyarılarda bulunmuş, ancak bazı kişiler bu uyarılara rağmen işgallerini sürdürmüştü. Bunun üzerine, Turgutlu Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe emniyet ekipleriyle birlikte ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde işgal edilen alanlardan duba, flama, saksı gibi engelleyici malzemeler toplatıldı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin devam edeceğini belirtti.