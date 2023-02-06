Manisa’nın Turgutlu ilçesinde vatandaşlar depremzedelerin ihtiyacı istikametinde kan vermek için Kızılay’a koştu.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde vatandaşlar depremzedelerin ihtiyacı istikametinde kan vermek için Kızılay’a koştu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de, 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Kızılay sabah saatlerinde kan bağışına ilişkin duyuru yayınladı. Türk Kızılay’ı tarafından yayınlanan duyurunun ardından Manisa’nın Turgutlu ilçesinde vatandaşlar Türk Kızılay Turgutlu Kan Alım Merkezine koştu. Türk Kızılay Turgutlu Kan Alım Merkezinde bugün saat 19.00’a kadar depremzedeler için kan alımı yapılacağı duyurulurken, vatandaşlar Kan Alım Merkezinin bulunduğu eski belediye binasında kuyruklar oluşturdu. Kızılay’ın kan bağışına ilişkin duyurusunda şu ifadelere yer verildi; “Deprem bölgesine kan sevkiyatı yapıyoruz. Ulusal kan stoklarımız mevcut, ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz.”