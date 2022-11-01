Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 0,99 gram metamfetamin maddesi, 285 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan N.B. (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Ekipler şüphelendikleri aracı takip etti, uyuşturucu madde ele geçirdi

Ekipler şüphelendikleri aracı takip etti, uyuşturucu madde ele geçirdi

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