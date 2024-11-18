Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Kış Spor Okulları ve Kültür Kurslarına kayıtlar devam ediyor.

Düzenlediği kurslarla her yaştan vatandaşın kültür, sanat ve spor aktiviteleri ile buluşturan Turgutlu Belediyesi, çocuk ve gençlere özel kış dönemi kursları devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda piyona, el sanatları ve resim kursu eğitimi veriliyor. Kayıtlar, Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak. Kurslar hakkında detaylı bilgi AKM’den alınabilir.

Basketbol kayıtları devam ediyor

Turgutlu Belediyesi “Sporla Büyüyen Gençlik” projesi kapsamında çocukları sporla buluşturmayı sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Kış Spor Okullarında basketbol kurslarına kayıtlar devam ediyor. Basketbol kursunda 7-14 yaş arası çocuklar alanlarında uzman eğitmenler tarafından eğitimlerini sürdürüyor. Kurs kayıtları ise Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası 7. katında yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde yapılıyor. Vatandaşlar, kurslar ve kayıtlar hakkında 0236 313 21 22 numaralı telefon üzerinden detaylı bilgi alabilir.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Çocuk ve gençlerimizin kaliteli vakit geçirebileceği kurslarımızın kayıtları devam ediyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kurslarımıza katılmaya, spor ve kültür dolu bir kış geçirmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.