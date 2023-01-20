Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlulu kahraman Şehit Ord. Er Ahmet Erbey ve Şehit J. Uzm. Çavuş Ali Şahin için şehadetlerinin yıldönümü olması dolayısıyla anma programı düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlulu kahraman Şehit Ord. Er Ahmet Erbey ve Şehit J. Uzm. Çavuş Ali Şahin için şehadetlerinin yıldönümü olması dolayısıyla anma programı düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 30 yıl önce şehit olan Şehit Ord. Er Ahmet Erbey ve 7 yıl önce şehit olan J. Uzm. Çavuş Ali Şahin’i anmak adına Turgutlu ilçesinde mevlit okutarak, pilav hayrında bulundu.

Turgutlu’da yapılan hayır programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ergün Aksoy ve Metin Memiş, Turgutlu Kaymakamı Selami Kaplankaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, İlçe Tarım Müdürü Musa Çallı, İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit, Jandarma Komutanı Halim Karaer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarları ile şehit aileleri katıldı.

Programda ilk olarak şehitlerin ruhlarına ithafen dualar ardından da mevlit okundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mobil İkram Aracı ile vatandaşlara pilav hayrı da gerçekleştirilen programda, Turgutlulu şehitler ve tüm şehitler anıldı. Programın son bölümünde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ergün Aksoy ve Metin Memiş tarafından şehit ailelerine Yasin-i Şerif ve Türk Bayrağı hediye edildi.