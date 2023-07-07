Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpan motosiklet sürücüsü Ahmet Altınkum hayatını kaybetti.

Kaza, gece 02.45 sıralarında Manisa Turgutlu yolunda meydana geldi. Manisa istikametinden Turgutlu’ya seyir halindeki Ahmet Altınkum idaresindeki 45 ZB 0027 plakalı motosiklet Turgutlu Manisa kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kaza sırasında sürücü Ahmet Altınkum ve motosiklette yolcu olarak bulunan Hakan Sakmak motosikletten savruldu.

Vatandaşların bilgi vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede sürücü Altınkum’un hayatını kaybettiği tespit edilirken, kazada ağır şekilde yaralanan Hakan Sakmak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Sakmak’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.