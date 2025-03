Manisa’nın en büyük ilçelerinden biri olan Turgutlu’da bazı vatandaşların sahur vakti davul sesi duymadıklarını belirtmesi üzerine bir açıklama yapan Turgutlu Belediyesi, ilçede yeterli davulcu bulunmaması ve her mahalleye eşit hizmet götürülemeyecek olmasından dolayı alınan bir kararla bu sene ilçede davulcu geleneğinin yaşatılamayacağını bildirdi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde vatandaşlar Ramazan ayının simgelerinden olan sahur davulunu duymayacak.

Turgutlu ilçesinde bazı vatandaşların sahur vakitlerinde davul sesi duymadıklarını belirtmesi üzerine Turgutlu Belediyesinden açıklama geldi. Açıklamada ’Mahallelerimizin tamamında bu geleneği yaşatamayacağız’ denildi.

Turgutlu Belediyesinden açıklama

Turgutlu Belediyesi, kentte bu sene yaşatılamayan Ramazan davulculuğu geleneğiyle ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Uzun yıllardır Turgutlu’muzda Ramazan geleneklerini yaşatmak adına büyük emekler vermekteyiz. Mübarek Ramazan ayının önemli geleneklerinden biri olan Ramazan davulculuğu geleneğini, her sene olduğu gibi bu sene de yaşatabilmek için Ramazan ayı gelmeden önce görüşmelerimize başlatmıştık. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde kentimizde yeterli sayıda davulcu bulunmaması sebebiyle görüşmelerin tüm tarafları olarak mahallelerimizin tamamında bu geleneği yaşatamayacağımız şeklinde ortak bir karar almış bulunmaktayız. Turgutlu Belediyesi olarak her mahallemize, her vatandaşımıza eşit hizmet sunma anlayışı doğrultusunda yaşanan söz konusu bu duruma göstereceğiniz anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.