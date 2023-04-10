Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi alanı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Turgutlu ilçesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak Atatürk anıtına çelenk sundu.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve İlçe Emniyet Müdür Harun Tutak günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde devam eden programda şehitler için adak kurban kesimi yapılarak dualar okundu. Ardından 2022 yılında başarılı olan 35 emniyet personeline teşekkür belgeleri, Kaymakam Kapankaya, Belediye Başkanı Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Biçer, Adalet Komisyon Başkanı Küçükekiz, Jandarma Komutanı Karaer ve İlçe Emniyet Müdürü Tutak tarafından dağıtıldı.