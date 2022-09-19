Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavilerine devam edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada sürücü Zafer B.’nin yanı sıra otomobilde bulunan Hatice B. (66), Memduh B. (71) ile Duru Ö. (8) hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Manisa’nın Turgutlu ilçesi E-96 karayolundan meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgutlu’nun Avşar Mahallesi Ankara-İzmir istikametinde meydana gelen kazada 35 R 8881 plakalı otomobilin sürücüsü Zafer B. (47) direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

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