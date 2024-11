Turgutlu Belediyesi tarafından, sokak hayvanları yeni ve sıcak yuvalarına kavuşturmak amacıyla evcil hayvan sahiplendirme web sitesi kuruldu. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Can dostlarımızı en iyi şartlarda yaşatmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü, can dostlarımıza olan sevgimiz bir gün değil her gün. Satın alma sahiplen” dedi.

Sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Turgutlu Belediyesi, Geçici Hayvan Bakım Evinde bulunan sahipsiz hayvanları sahiplenmek isteyen vatandaşlar için online başvuru hizmetini uygulamaya aldı. Sahipsiz hayvanlar için hayata geçirilen yeni projeyi Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Evren Erbaş ve Ali Rıza Kıran tanıttı. Sahipsiz hayvanları yeni ve sıcak yuvalarına kolaylıkla kavuşturmayı sağlayan proje hayvanseverlerin takdirini ve beğenisini kazandı. Turgutlu Belediyesinin bu projesi hakkında daha fazla bilgi almak ve sahiplendirme sürecine dahil olmak isteyen vatandaşlar https://www.turgutlu.bel.tr/candostlar/ sitesini ziyaret edebilecek.

Bilgiler Turgutlu Belediyesinin sitesinde

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı veteriner ekiplerinin, bakım ve tedavi işlemleri için Geçici Hayvan Bakımevinde misafir edilen sahipsiz hayvanların bir yandan işlemleri yapılırken diğer yandan bilgileri Turgutlu Belediyesi evcil hayvan sahiplendirme web sitesine yüklenerek güvenli ve kalıcı yuva edinmesi sağlanıyor. Turgutlu Belediyesi web sitesinde, sahiplendirilmeyi bekleyen hayvanların fotoğrafları, cinsleri, cinsiyetleri, yaşları gibi detaylı bilgiler yer alıyor ve başvuru formları da bulunuyor. Bu sayede, hayvanseverler çok daha pratik bir şekilde sahiplenme sürecini başlatabiliyor. Sahiplendirme sürecine dahil olmak isteyenler https://www.turgutlu.bel.tr/candostlar/ sitesini ziyaret ederek gerekli bilgilere ulaşabiliyor.

“Satın alma sahiplen”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Manisa’mızda bir ilki gerçekleştirmiştik. Sokakta sesini duyuramayan can dostlarımız için Sadık Dostlar Mama Üretim Merkezi’mizi kurmuştuk. Yine çok önemli bir projeye daha imza atıyoruz. Sevimli can dostlarımızı yeni ve sıcak yuvalarına kavuşturmak amacıyla evcil hayvan sahiplendirme web sitemizi hemşehrilerimizin kullanımına açtık. Bu sayede hayvanseverlerimiz çok daha pratik bir şekilde sahiplenme sürecini başlatabilecek. Projemizin amacı; sokakta sahiplenmek zorunda kalan can dostlarımızı sahiplenmek isteyen hemşehrilerimize yol göstermek ve onların daha huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlamak. Sahiplendirme sürecine dahil olmak isteyen hemşehrilerimiz https://www.turgutlu.bel.tr/candostlar/ ziyaret edebilir. Sitede doldurduğumuz formda sahiplenmek istediğiniz hayvanların fotoğrafını göreceksiniz ve istediğiniz hayvanın üzerine tıklayarak sahiplenmiş olacaksınız. Buradan tüm Turgutlulu hemşehrilerime sokakta yalnız yaşayan can dostlarımızı sahiplendirmeye davet ediyorum. Özellikle Organize Sanayi Sitesinde, fabrikalarda, hayvan damlarında ve evlerinde bakmak isteyen hemşehrilerimiz bu projemize destek vermesini talep ediyorum. Can dostlarımızı en iyi şartlarda yaşatmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü, can dostlarımıza olan sevgimiz bir gün değil her gün. Satın alma sahiplen. Hep birlikte güzel günlerde yaşamak dileğiyle” dedi.