Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dengesini kaybederek kullandığı motosikletten düşen bir kişi yaralandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dengesini kaybederek kullandığı motosikletten düşen bir kişi yaralandı.

Kaza Manisa’nın Turgutlu ilçesi Koşu Kırı Mevkii Eski Manisa Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Ç. (44), 45 ZA 2231 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Abdullah Ç. olay yerine gelen Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.