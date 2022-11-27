Geçtiğimiz hafta Manisa’daki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner için Turgutlu ilçesinde pilav hayrı yapılarak, mevlid-i şerif okutuldu.

Geçtiğimiz hafta Manisa’daki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner için Turgutlu ilçesinde pilav hayrı yapılarak, mevlid-i şerif okutuldu.

MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde rahatsızlanması sonrası olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Merhum Murat Öner için MHP Turgutlu ilçe Başkanlığı tarafından teşkilat binası önünde pilav hayrı gerçekleştirilerek, mevlid-i şerif okutuldu. MHP Turgutlu İlçe Başkanı Halil Konuş, “Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanımız Murat Öner’in vefatı nedeniyle teşkilatımızın önünde pilav hayrı gerçekleştirilmiştir. Rabbim hayrımızı kabul buyursun, inşallah ruhu şad mekânı cennet olsun” dedi.