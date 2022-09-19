Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan şüpheli M.A. (45) gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turgutlu’nun İzzettin kırsal mahallesinde bir ihbarı değerlendiren Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri yaptıkları çalışmada meyve ağaçlarının arasında gizlenmiş, boyları 100 ile 400 cm arasında değişen 16 kök kenevir bitkisi ve yaklaşık 1500 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

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