Manisa’nın Turgutlu ilçesinde “Peygamberimiz, Camii ve İrşat” teması ile kutlanan Mevlid-i Nebi Haftası sebebiyle Turgutlu İlçe Müftülüğü tarafından konferans düzenlendi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde “Peygamberimiz, Camii ve İrşat” teması ile kutlanan Mevlid-i Nebi Haftası sebebiyle Turgutlu İlçe Müftülüğü tarafından konferans düzenlendi.

Konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Müezzin-Kayyım Faruk Or tarafından Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile devam eden programda, İlçe Müftüsü Ömer Çoban yaptığı konuşmasında, “Peygamber efendimizin dünyaya teşrif ettikleri Rebiul Evvel ayı 12’inci gecesini içinde barındıran hafta ’Mevlidi Nebi Haftası’ 1- 7 Ekim’de ’Camiler ve Din görevliler haftası’ olduğu için bu yıl 1-15 Ekim arası programlar ve etkinliklerle idrak ediliyor. ’Peygamberimiz, Camii ve İrşat’ konulu pek çok etkinlikler gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz.” dedi.

Konuşmanın ardından İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Emekli Eğitim Görevlisi Ali Rıza Temel tarafından “Peygamberimiz, Camii ve İrşat” konulu konferans verdi.

Konferansa Kaymakam Selami Kapankaya’nın yanı sıra, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Halim Karaer, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş, Turgutlu İlçe Müftüsü Ömer Çoban, kurum müdürleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.