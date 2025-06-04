Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda ihtisas komisyonları ve üyeleri belirlendi.

Turgutlu Belediyesi Meclisi, Haziran Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında yapılan meclis toplantısında 7 madde görüşülüp karara bağlandı.

Haziran ayı meclis toplantısı Başkan Çetin Akın’ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Akın, "Kurban Bayramı’nın Turgutlu’muza, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bu özel günün ailemiz ve sevdiklerimizle birlikte neşe ve güzellikler içerisinde yaşanmasını ümit ediyorum" sözleriyle Kurban Bayramı’na dair dilek ve temennilerini paylaştı. Babalar Günü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü, Türkiye Kamu Çalışanları Günü, Türk Hava Kuvvetleri, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümleri, Emekliler Haftası’nı kutlayan Başkan Çetin Akın, Liselere Geçiş Sistemi ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavlarına girecek öğrencilere başarı dileklerini de iletti.

Dokuz ihtisas komisyonu kuruldu ve üyeleri belirlendi

Haziran ayı meclis toplantısında Çevre, Sağlık ve Ekoloji, Engelli ve Kadın Hakları, Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum, Trafik ve Ulaşım, Kanun ve Nizam, Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor, Altyapı, Mesken, Kentsel Yenileme, Tarım ve Hayvancılık, Doğal Afetler Araştırma ve İnceleme komisyonlarının kurulması ve komisyonların 5’er kişiden oluşması oy birliğiyle kabul edildi.

Çevre, Sağlık ve Ekoloji Komisyonuna Gülay Dönmez, Cemal Aydın, Kerim Armağancı, Mustafa Akkoç, Nevin Baş oy birliğiyle seçildi. Engelli ve Kadın Hakları Komisyonuna Gülay Dönmez, Çağdan Erim, Murat Tekdemir, Faruk Yaşar, Nevin Baş oy birliğiyle seçildi. Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Komisyonuna Kerim Armağancı, Faysal Teterbaş, Engin Demirdal, Erhan Diler, Abdülhalim Öter oy birliğiyle seçildi. Trafik ve Ulaşım Komisyonuna Barış Erbaş, İlhami Bayram, Faysal Teterbaş, Erhan Diler, Fırat Kapucu oy birliğiyle seçildi. Kanun ve Nizam Komisyonuna Bilge Cebe, Burak Temur, Aydın Ercan, Muhammet Çağrı Yüksel, Fırat Kapucu oy birliğiyle seçildi. Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor Komisyonuna Fırat Honaz, Esin Küçükler, Çağdan Erim, Hakan Yünlü, Ferhat Ü lker oy birliğiyle seçildi. Altyapı, Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonuna Onur Bircan, Kerim Armağancı, Ali Rıza Kıran, Mustafa Akkoç, Ömer Baysan oy birliğiyle seçildi. Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna Engin Demirdal, Yusuf Eşman, Remzi Çizmeci, Önder Solhan, Abdülhalim Öter oy birliğiyle seçildi. Doğal Afetler Araştırma ve İnceleme Komisyonuna Onur Bircan, Cemal Aydın, Esin Küçükler, Hakan Yünlü, Ömer Baysan oy birliğiyle seçildi.

Gündemin diğer maddeleri ise mecliste oybirliğiyle kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı gündemin yedinci ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.