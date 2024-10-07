Turgutlu Belediyesinin ev sahipliğinde, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Turgutlu Belediyesi Yağlı Güreşleri’nde, Kırkpınar Güreşleri’ni aratmayan müsabakalar güreş severlere Kırkpınar havası yaşattı.

Turgutlu Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Turgutlu Belediyesi Yağlı Güreşleri, vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti. Turgutlu Belediyesi Er Meydanında sabah saat 10.00’da başlayan Turgutlu Yağlı Güreşleri, akşam saatlerine kadar devam etti. Irlamaz Amfitiyatro’da heyecanlı ve coşkulu anlara sahne olan Turgutlu Belediyesi Yağlı Güreşleri’nde İsmail Balaban, İsmail Koç, Menderes Saltık, Serhat Gökmen, Mustafa Taş, Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Furkan Durmuş Altın başta olmak üzere 40 başpehlivanla birlikte 500 pehlivan kıyasıya mücadele ederek er meydanında kol bağladı.

Muhteşem finalin adı: İsmail Balaban ve Serhat Gökmen

Turgutlu Yağlı Güreşleri’ne 14 boy kategorilerinde pehlivanlar kıyasıya mücadele etti. Turgutlu Belediyesi Yağlı Güreşlerinde, İsmail Balaban ile Serhat Gökmen kıran kırana bir mücadele örneği göstererek başpehlivanlık için yarıştılar. Kıyasıya mücadelenin galibi İsmail Balaban olurken, Turgutlu Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı olarak adını tarihe yazdırdı. Turgutlu Yağlı Güreşleri’nin üçüncüleri ise Menderes Saltık ve İsmail Koç oldu.

“Turgutlu’da Kırkpınar havası yaşadık”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu’muzda Kırkpınar havası yaşadık. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz ve kıran kırana mücadelelere sahne olan Turgutlu Belediyesi Yağlı Güreşleri’mizi coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik. Başpehlivan finalinde şampiyon olan İsmail Balaban kardeşimi ve tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyor, yağlı güreşlere gönül veren bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerime ve bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Geleneklerimizi ve ata sporlarımızı Turgutlu’muzda yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin en ünlü başpehlivanlarının kol bağladığı ve binlerce vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Turgutlu Belediyesi Yağlı Güreşlerine; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, ilçe belediye başkanları, Adalet Komisyonu Başkanı Süleyman Küçükekiz, Turgutlu Jandarma Komutanı Sercan Karaçalı, Turgutlu Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, CHP Manisa İl Başkan İlksen Uludağ Özalper, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri ve personeli, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, dernek ve oda başkanları ile protokol üyeleri de katıldı.