Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri periyodik olarak sürdürdüğü denetim ve kontrollerine devam ediyor. Yağışlı havaya rağmen sahada aktif olarak çalışan ekipler, yürürlükteki kanun ve mevzuatlara uymayan ilgili kişiler hakkında cezai işlem uyguladı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde kentte kaldırım işgalleri ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Yağışlı havaya rağmen özveriyle sahada görev yapan ekipler; düzenli bir kent yapısını ve yaya yollarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde ilgili kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket etti. Denetimler sırasında kurallara aykırı durumlar tespit edilerek, gerekli cezai işlemler uygulandı. Kaldırım ve yol işgallerini önlemek için denetimlerin süreceği belirtildi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, “Yayaların güvenliğini sağlamak ve olumsuz durumları engellemek için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle denetimlerimizi sürdürüyoruz. İşgal ve seyyar satıcılık gibi faaliyetlerinde yasal çerçevenin dışına çıkılması durumunda gerekli işlemleri uyguluyoruz. Hem kaldırımların hem de kamusal alanların işgaline karşı mücadelemiz kesintisiz devam edecek” dedi.