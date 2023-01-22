Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesi Çepnidere Mahallesi’nde, İzmir Kemalpaşa Sanayi Bölgesi’nden gelen araçların kaçak hafriyat dökümü yaptığı ve plastik atıklarını bıraktığı alanı ivedilikle temizledi. Alana kaçak döküm yaptığı tespit edilen araçlar hakkında daha önce cezai işlem uygulandığını ve trafikten men edildiği belirtilirken; vatandaşların kaçak döküm konusunda daha duyarlı olması istendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesi Çepnidere Mahallesi’nde, İzmir Kemalpaşa Sanayi Bölgesi’nden gelen araçların kaçak hafriyat dökümü yaptığı ve plastik atıklarını bıraktığı alanı ivedilikle temizledi. Alana kaçak döküm yaptığı tespit edilen araçlar hakkında daha önce cezai işlem uygulandığını ve trafikten men edildiği belirtilirken; vatandaşların kaçak döküm konusunda daha duyarlı olması istendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kaçak hafriyat dökümü karşısında sergilediği kararlı tutumu sürdürüyor. Turgutlu ilçesi Çepnidere Mahallesi’nde; İzmir Kemalpaşa bölgesinden gelen araçların kaçak döküm yaptığı ve plastik atıklarını bıraktığı alanlar hızlıca temizlendi. Temizlik ve bertaraf çalışmalarına Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe ile Çepnidere Mahalle Muhtarı İnan Girgin de eşlik etti.

“Doğamızı koruyalım”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe, “Turgutlu ilçemiz sınırları içerisinde kalan Çepnidere Mahallesinde daha önceden de arkadaşlarımızın işlem yapmış olduğu kaçak döküm alanındayız. Kemalpaşa ve Turgutlu ilçelerimizin tam sınırındayız. Kemalpaşa Organize Sanayi’nden gelen kaçak birkaç kamyonun dökmüş olduğu bu atıkları, bugün itibariyle temizliyoruz. Cengiz Başkanımızın bu konulardaki hassasiyeti ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çevremize verdiğimiz ehemmiyetten dolayı bu kirliliğe gönlümüz razı olmazdı. Bugün itibariyle bunları temizliyoruz ve bertarafını sağlayacağız. Vatandaşlarımızdan bir ricamız olacak. Bundan sonra bu tür kamyonları veya kaçak döküm yapmak isteyen şahısları gördüklerinde duyarlı davranırlarsa, bizi de memnun edecekler. Birlikte çevremizi korumak için çalışmak zorundayız. Doğa hepimizin. Hepimiz bu topraklar üzerinde yaşıyoruz” diye konuştu.

Muhtar Girgin, büyükşehire teşekkür etti

Çepnidere Mahalle Muhtarı İnan Girgin, “Kaçak moloz dökümü konusunda yapılan anında müdahale için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Daire Başkanı Adem Gökçe’ye teşekkür ediyoruz. Başkanımızın da ifade ettiği gibi, tespitin ardından hemen ertesi gün gelip, müdahaleyi yaptılar. Kemalpaşa bölgesindeki Kurtbaba yolu ve Bağyurdu tarafından gelen kaçak atıklar sıkıntımızdı. Zaten atıkların üzerinde İzmir Kemalpaşa ibareleri görülüyor. Bizim vatandaşlarımızdan istediğimiz, çevreyi olumsuz etkileyebilecek kaçak döküm yapan kişileri ihbar etmeleri, plakalarını alarak Muhtarlığa, Zabıtaya, Polise veya Jandarmaya bildirmeleri. Biz, şimdi burayı temizliyoruz. Temizledikten sonra önemli olan burayı korumak. Bu koruma işini de hep birlikte yapmak zorundayız. Çünkü buraya dökülen her alana bir bekçi görevlendirme imkanımız yok. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel bir Turgutlu ve Manisa için el ele mücadele edeceğiz” dedi.