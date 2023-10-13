Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, cuma namazı sonrası düzenlenen basın açıklamasında İsrail protesto edildi, Gazze’de ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Turgutlu’da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütleri ve derneklerin katıldığı eylemde, cuma namazı sonrası pazar camii karşısında toplanan kalabalık önce Gazze’de ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, ardından da ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla İsrail’i protesto etti. Sık sık tekbir getiren grup, attıkları sloganlarla yaşanan acı olaylara tepkilerini dile getirdi.

STK’lar adına ortak basın açıklamasını Turgutlu Bitlisliler Derneği Başkanı Ahmet Demir okudu. Demir, "Turgutlu sivil toplum örgütleri olarak bugün burada Siyonist İsrail’in işgalci, insan haklarına uymayan, savaş kurallarını hiçe sayan uygulamalarını protesto etmek için toplandık. Alınan kararların tüm dünyayı şekillendirdiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda birkaç ülkenin aldığı karaların dayatılması ve bu kararların Siyonist İsrail’i koruması asla kabul edilemez bir durumdur. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ’Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar’ dediği kalıntıların, hukuk tanımaz ve ahlaksız uygulamalarını biliyor, görüyor ve takip ediyoruz. Müslümanların ilk kıblesi, Peygamber Efendimizin miraç ile şereflendiği Filistin’in başkenti Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa Müslüman aleminin kutsalı ve de şerefidir. Dünyada başkalarının topraklarını işgal ederek mağdur olduğunu iddia eden tek devlet Siyonist İsrail’dir. Bu işgal ve zulüm 1917 de başlamış, 1948 yılında resmileşmiş ve halen devam etmektedir. 1. Dünya Savaşı sonrası ekilen nifak tohumları amacına ulaşmış ve Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıklar maalesef ki artmıştır. Bağımsız bir Filistin devletinin 1967 sınırlarına göre kurulmasına ilişkin ABD ve Terör Devleti’nin de imzaladığı fakat uygulanmayan ve bizden başka herkesin yıllardır kulak tıkadığı BM Güvenlik Konseyi kararının Siyonist İsrail’i korumasını asla kabul etmiyoruz. Savaş kurallarını göz göre göre ihlal eden, ibadethaneleri, hastaneleri, okulları acımasızca vuran, fosfor bombaları dahil kullanılması yasak silahları kullanmaktan çekinmeyen, kundaktaki bebeği, çocukları, kadınları, yaşlıları, sivilleri her türlü silahları ile şehit etmekten imtina etmeyen, 2 milyon insanın yaşadığı Gazze’ye elektriği, suyu, gıda girişini kapatan, insan haklarını çiğnemekten çekinmeyen terör devletini ve başta terör örgütlerini eğiten, yetiştiren, silahlandıran ABD olmak üzere dahili ve harici tüm destekçilerini Turgutlu’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları olarak protesto ediyoruz" dedi.