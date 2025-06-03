Manisa’nın Turgutlu ilçesinde eğitime yönelik önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Depreme karşı güvenli ve modern eğitim yapıları oluşturma hedefiyle, ilçedeki mevcut okul binalarının durumu yeniden değerlendirilerek önemli kararlar alındı. Bu kapsamda ilçedeki iki okulda güçlendirme yapılacağı açıklandı.

Yapılan deprem tahkikleri sonucunda, İhsan Erturgut Ortaokulu binasının kullanıma uygun olmadığı tespit edilerek boşaltılmıştı. Aynı şekilde, faaliyetlerine halen devam eden ancak yapısal olarak güçlendirilmesi gereken Niyazi Üzmez İmam Hatip Ortaokulu için de gerekli çalışmalar başlatıldı. Her iki okul için deprem güçlendirme projeleri hazırlandı ve gerekli onaylar alındı. İhale süreçleri başlatılan bu iki okulun yenileme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Yeni okullar geliyor

Eğitime yatırım sadece mevcut binaların güçlendirilmesiyle sınırlı kalmıyor. İlçeye tamamen yeni iki okul daha kazandırılıyor. Hilmi Pekcan İlkokulu ve 7 Eylül Ortaokulu projeleri için zemin etütleri tamamlanmış olup, her iki okulun da ihale süreçlerinde son aşamaya geçildi. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte inşaat çalışmalarına başlanacak ve Turgutlu, çağdaş eğitim imkanlarına sahip iki yeni okul daha kazanmış olacak.

AK Parti İlçe Başkanı Temizel: "Eğitim önceliğimizdir"

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Ömer Can Temizel, göreve geldikleri günden bu yana özellikle eğitim alanındaki sorunların çözümünü öncelikli mesele olarak gördüklerini ifade etti. Temizel açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Eğitim, geleceğimizin teminatıdır. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ilçemizdeki eğitim yapılarının eksiklerini tespit ederek çözüm üretmeye odaklandık. İhsan Erturgut ve Niyazi Üzmez okullarımızın güçlendirme çalışmaları hızla tamamlanacak. Bunun yanı sıra, 7 Eylül Ortaokulu ve Hilmi Pekcan İlkokulu gibi yepyeni eğitim yuvaları da çocuklarımızın hizmetine sunulacak. Turgutlu’da evlatlarımız artık daha modern, daha güvenli, daha donanımlı okullarda eğitim görecek."

Temizel, çalışmalarda destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Milli Eğitim Bakanlığına, AK Parti Manisa Milletvekillerine, Manisa Valiliği’ne, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederek, "Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Turgutlu’nun geleceği için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Turgutlu’da eğitimde yeni bir dönem başlıyor

Bu gelişmelerle birlikte Turgutlu ilçesi, önümüzdeki eğitim-öğretim yıllarında toplam dört yenilenmiş veya yeni okul binasına kavuşmuş olacak. İlçede hem öğrencilerin hem de velilerin uzun süredir talep ettiği güvenli, modern, donanımlı okul ortamı büyük ölçüde sağlanmış olacak.

İhale süreçlerinin tamamlanmasının ardından inşaat faaliyetlerine hızla başlanacağı ve 2025 yılı içerisinde projelerin büyük kısmının tamamlanması hedeflendiği açıklandı.