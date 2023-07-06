Manisa’nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan fırtına sebebiyle en işlek caddesinde bulunan çınar ağacı devrildi. Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken, yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda devrilen ağaç budanarak kaldırıldı.

Turgutlu’da bugün akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen fırtına sebebiyle Atatürk Bulvarı ışıklar kavşağında bulunan çınar ağacı devrilerek yan yattı.

Tehlike arz eden duruma belediye ve trafik ekipleri müdahale etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri güvenlik sebebiyle caddeyi trafiğe kapatırken, Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri de yaptığı çalışma ile çınar ağacının tehlike arz eden kısımlarını budadı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmayı yoldan geçen Turgutlulu vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi.