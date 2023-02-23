Manisa’nın Turgutlu ilçesine gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yardımların toplandığı merkezde “Sosyal Market” açıldı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesine gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yardımların toplandığı merkezde “Sosyal Market” açıldı.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen deprem sonrası ilçede misafir edilen depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının tek merkezden karşılanması amacıyla Turgutlu Kaymakamlığı tarafından açılan Sosyal Market’i ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. İnceleme esnasında karşılaştığı depremzede vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Kapankaya, vatandaşların taleplerini dinleyip, acil ihtiyaçları konusunda depremzede vatandaşlardan bilgi aldı. Depremzedelerin yanlarında olduklarını belirten Kaymakam Kapankaya, “Hepinize büyük geçmiş olsun. Devletimiz ve milletimiz her daim yanınızda. Bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz” dedi.

Kaymakam Selami Kapankaya’ya ziyareti sırasında İlçe Emniyet Müdür Vekili Ömer Ceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür V. Hilmi Güleç eşlik etti.